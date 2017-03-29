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Адвокат Николай Олефиренко, который представляет интересы бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, прокомментировал подачу иска о признании неправомерным решения об его увольнении.

«Решение Верховной Рады об отставке Виктора Шокина было принято с нарушениями действующего законодательства Украины. Одно из наиболее вопиющих - нарушение процедуры голосования в Раде. Говоря простым языком – «кнопкодавство», - рассказал адвокат, сообщает УНИАН.

По его словам, есть основания для удовлетворения заявленных требований. Тем более, есть обширная судебная практика по аналогичным делам в Украине и ЕСПЧ.

В качестве примера можно привести известное дело «Александр Волков против Украины» в котором «кнопкодавство» в Верховной Раде послужило основанием для отмены ее решения и восстановления Волкова в должности. Также можно привести пример, когда суд отменил решение Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука также из-за нарушения процедуры. Адвокат акцентирует, что помимо того, что при голосовании о снятии Шокина были использованы карточки отсутствующих в этот день депутатов, были и другие нарушения.

«Депутаты на всех заседаниях обязаны голосовать лично - это прямая норма Конституции, закрепленная в 84 статье основного закона. Совсем недавно мы получили доказательства того, что во время голосования за отставку Шокина были незаконно использованы карточки отсутствующих депутатов. Кроме того, были допущены и другие нарушения процедуры».

Напомним, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.

 
ForUm

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