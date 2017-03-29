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Совет Федерации РФ одобрил поправки в закон «О национальной платежной системе», запрещающий проведения трансграничных денежных переводов из России в Украину при помощи иностранных платежных систем.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу, сообщает ТАСС.

«Это ответ на действия властей Украины, которые фактически запретили работу российских платежных систем и переводы из России на Украину в октябре 2016 года», - подчеркнул сенатор.

В сопроводительных документах также отмечается, что данные ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета. Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы «Банком России», будут размещаться на официальном сайте регулятора.

В случае подписания президентом РФ этого закона его положения вступят в силу спустя 30 дней с момента официального опубликования.

Напомним, 22 марта Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали «Колибри», которой управляет «Сбербанк», «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).
ForUm

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