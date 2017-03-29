В ночь на 29 марта на Буковине сотрудники Государственной пограничной службы, проверяя информацию оперативных сотрудников ведомства, обнаружили самолет Ан-2, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, он находился в поле на окраине одного из сел Кельменецкого района. Ни владельца, ни пилота воздушного судна пограничники не обнаружили.

В ходе осмотра пограничники установили, что бортовой номер самолета замаскирован под другой. Кроме того, проверяя информацию, было выяснено, что заявок на проведение полетов в данном районе не поступало, а разрешение на вылет самолета с указанным бортовым номером на полеты не предоставлялось. К тому же в соответствии с реестром гражданских воздушных судов данное воздушное судно там не значится.

В ведомстве отметили, что сейчас по данному факту проинформированы подразделения СБУ и Нацполиции в Черновицкой области. Проводятся мероприятия по установлению владельца самолета и выяснения всех обстоятельств. Также направлено уведомление об обнаружении признаков возможного уголовного преступления, предусмотренного ст. 334 УК Украины «Нарушение правил международных полетов».