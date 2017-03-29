В связи с обстрелом генерального консульства Польши в Луцке во внешнеполитическое ведомство РП вызвали посла Украины Андрея Дещицу. Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

«В МИД вызван посол Украины в Польше. Наше посольство в Киеве также заявит ноту протеста в МИД Украины», - заявили в ведомстве, сообщает УНИАН.

В МИД Польши также сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал. «Мы ожидаем, что украинские службы обеспечат более эффективную охрану дипломатических учреждений. Мы также ожидаем скорейшего выяснения обстоятельств происшествия и задержание исполнителей», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22. Стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа.

В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против геконсульства.