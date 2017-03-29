также в разделеОбщество
Порошенко поручил усилить охрану дипучреждений 9
В Черноморске портовики требуют уволить директора порта и собираются митинговать 91
СБУ увидела в обстреле польского консульства российский след 38
Российский режиссер при награждении напомнил Путину о Сенцове 35
Польский консул об обстреле в Луцке: Это был теракт 77
Украинскую «дочку» «Сбербанка» могут обменять на российский банк 41
Луценко сообщил об аресте в Грузии замминистра времен Януковича 39
USAID остановило сотрудничество с НАПК 60
Муженко: Приговор Назарову может иметь фатальные последствия 244
28 марта. Картина дня 64
Укрпочта ведет переговоры с Amazon 37
Новых пограничников будут проверять на полиграфе 27
Беларусь депортирует задержанных на митинге в Минске украинцев 52
Харьковский врач вымогал за операцию 100 тысяч 58
В Украину вернулись 14 моряков, брошенных судовладельцем в Венесуэле 35
НАПК: Администратор не объясняет, почему реестр е-деклараций не работает 147
Начальника одного из управлений Одесской ОГА поймали на взятке 40
В Хмельницком за вымогательство задержали двух «активистов» 55

В связи с обстрелом генерального консульства Польши в Луцке во внешнеполитическое ведомство РП вызвали посла Украины Андрея Дещицу. Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

«В МИД вызван посол Украины в Польше. Наше посольство в Киеве также заявит ноту протеста в МИД Украины», - заявили в ведомстве, сообщает УНИАН.

В МИД Польши также сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал. «Мы ожидаем, что украинские службы обеспечат более эффективную охрану дипломатических учреждений. Мы также ожидаем скорейшего выяснения обстоятельств происшествия и задержание исполнителей», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22. Стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа.

В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против геконсульства. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года