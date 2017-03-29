Сегодня, 29 марта, около 8:15 в Мирнограде Донецкой области в частном доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Во время осмотра на месте взрыва правоохранители обнаружили запал от гранаты. Предварительно установлено, что смерть двух мужчин наступила в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Одним из пострадавших является хозяин дома - местный житель 1956 года, а личность другого пострадавшего устанавливается.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, которые привели к гибели мужчин.