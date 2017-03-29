Во время церемонии после вручения премии Ника в номинации «Честь и достоинство» российский кинорежиссер Александр Сокуров высказался за освобождение украинского коллеги и политзаключенного в РФ Олега Сенцова, а также против репрессий в отношении россиян, принявших участие в протестах 26 марта. Об этом он заявил в своей речи в Театре им. Моссовета, сообщает LIGA.net.

«Я жду решения от президента (Владимира Путина. - Ред.), ответа на вопрос, который мы обсуждали: освобождение Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой», - отметил он.

По словам Сокурова о силовом подавлении протестов в минувшее воскресенье, государство «совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми: со школьниками и студентами».

«Я хорошо знаю настроения. Нельзя начинать гражданскую войну со школьников и студентов. Никто из политиков не хочет слышать школьников и студентов, никто с ними не разговаривает… Они боятся это делать. Это невозможно терпеть... Это было насилие. Они (молодежь. - Ред.) наконец поняли, что в стране происходит», - подчеркнул Сокуров.

О Сенцове упомянула и российская актриса Елена Коренева, также говорившая о политзаключенных.

«Среди них - Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране», - сказала она.

2 декабря 2016 года Сокуров уже просил президента РФ Владимира Путина освободить политзаключенного, но безрезультатно. Кроме Сокурова, в защиту политзаключенного выступили немногие другие российские деятели кино - режиссеры Алексей Герман-младший, Владимир Котт, Алексей Федорченко, Владимир Мирзоев, Павел Бардин и Аскольд Куров.