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После завершения сделки украинский дочерний банк «Сбербанка» продолжит работу под брендом Norvik Bankа. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил один из покупателей активов банка, владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников. 

«Он (банк. – Ред.) будет переименован. По всей видимости, он будет носить имя Norvik Bank, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Bank», — сказал он.

По словам Гусельникова, смена бренда в интересах как продавца, так и покупателей.

«Сбербанк самостоятельно отвечает за свой бренд, он этот бренд заберет. Да и у покупателей нет желания этот бренд сохранять. Для того чтобы дальше не нагнетать обстановку, успокоить ее, бренд будет заменен и банк будет позиционироваться как европейский банк, которым он и будет являться», — сказал он.

Гусельников подчеркнул, что протест украинских активистов, 13 марта заложивших кирпичами вход в здание банка в Киеве, не отразился на стоимости активов при совершении сделки.

«Мы на все эти уличные акции с точки зрения сущностной части переговоров никакого внимания не обращаем и не обращали», — сказал Гусельников, отметив при этом, что сделка по времени «совпала» с протестами.

Как ранее сообщал ForUm, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Латвийский банк Norvik Banka, акционером которого является российский миллионер Григорий Гусельников, купит 45% «Сбербанка», Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.

По данным СМИ, сумма сделки составит примерно 130 миллионов долларов. 
ForUm

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