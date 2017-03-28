«Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании. Мажоритарным акционером консорциума стал сын главы совета директоров «Русснефти» Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке белорусская компания.

Активисты «Национального корпуса» разблокировали центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской в Киеве.

ГП «Украинские специальные системы», которое администрирует Единый государственный реестр деклараций лиц, не предоставило Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) информацию о причинах перебоев в работе реестра.

Апелляционный суд поручил Оболонскому районному суду Киева рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Президент Украины Петр Порошенко инициирует восстановление специальных военных судов согласно существующей международной практике.

Предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослав Левенец объявлен в розыск.

Президент Петр Порошенко уволил Сергея Кивалова с должности члена Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд признать незаконными и отменить указ Президента об его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.

Между Грузией и Евросоюзом с 28 марта начал действовать безвизовый режим.

Суд в Беларуси постановил депортировать двух украинцев, задержанных на митинге в Минске 25 марта.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует парламенту установить 2 мая рабочим днем.

Сумма ущерба от взрывов и пожаров в Балаклее может составить около 300 млн гривен.

Столичная прокуратура задержала на получении взятки в размере 810 тысяч гривен сотрудника Печерской районной государственной администрации.

В городе Чоп Закарпатской области памятник Владимиру Ленину продали на аукционе за 253,9 тыс. грн.

Экспортные потери Украины из-за оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым составили 12,9 млрд долларов США.