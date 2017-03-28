«Сбербанк» отменил суточные лимиты по операциям для физических и юридических лиц.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

С 28 марта отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов.

Напомним, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании. Мажоритарным акционером консорциума стал сын главы совета директоров «Русснефти» Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке белорусская компания.

Активисты «Национального корпуса» разблокировали центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской в Киеве.