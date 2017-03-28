Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что у них президентом РФ Владимиром Путиным блестящие отношения.

Об этом он сказал на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь - у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего», - заверил Лукашенко.

«Я ему как-то публично сказал - может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», - отметил белорусский президент.

Напомним, на прошлых выходных в Беларуси и России прошли акции протеста против действующей власти.