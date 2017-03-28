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«Укрпочта» ведет переговоры о сотрудничестве с компанией Amazon.

Об этом сообщает BBC Украина, ссылаясь на пресс-службу «Укрпочты».

«Мы ведем переговоры с одной из крупнейших мировых интернет-платформ для упрощения доступа украинцев к интернет-торговле», - уточнили в пресс-службе.

Ранее генеральный директор ГП «Укрпочта» Игорь Смелянский заявлял: «Логистически мы готовы, но это международные соглашения и в этом случае мы имеем дело с американской почтой - это большой монополист, и они не слишком быстро двигаются. Остальное - это сотрудничество с нашими таможенными органами, таможня должна увеличить штат, чтобы пропускать эти товары».

Пока что почтовый оператор не предоставляет информации о деталях возможного сотрудничества.

Amazon - американская компания, продающая товары и услуги через интернет, считается крупнейшей в мире по обороту.
ForUm

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