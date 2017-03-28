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Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции, принятые Европейским Советом в отношении ряда российских компаний после аннексии Крыма Россией, сообщает ВВС.

Таким образом, высший суд Евросоюза отклонил жалобу российской компании «Роснефть», утверждавшей, что введение санкций противоречит внутренним законам Евросоюза.

В тексте решения суда суть претензий «Роснефти» детально не раскрывается.

Российская государственная компания «Роснефть» и бизнесмен Аркадий Ротенберг, в конце июля 2014 года попавшие под санкции Евросоюза, в октябре подали в суд на Европейский Совет, регулирующий ограничительные меры

Компания «Роснефть» вместе с «Газпромнефтью» и «Транснефтью», а также пятью российскими госбанками, попала под секторальные санкции ЕС также в конце июля.

Аналогичные иски подали российские Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ и отдельно нефтяное подразделение «Газпрома», «Газпром нефть».

«Роснефть» разместила тендер на 17,7 млн фунтов стерлингов (около $28,5 млн) на оказание юридических услуг в связи с оспариванием экономических санкций.
ForUm

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