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Facebook разработал и запустил приложение Town Hall, которое позволяет находить местных и государственных чиновников, а также депутатов муниципалитетов.

О начале работы Town Hall на своей странице в соцсети сообщил основатель и глава компании Марк Цукерберг, сообщает LIGA.net.

Сервис доступен пока только на территории США. Для поиска чиновников и представителей местного самоуправления необходимо указать свой физический адрес в приложении, после чего пользователь сможет увидеть, кто из должностных лиц данной местности доступен в Facebook.
ForUm

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