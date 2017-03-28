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Фонд государственного имущества Украины предпримет попытку в этом году снова выставить ПАО «Одесский припортовый завод» на продажу. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель ФГИУ Игорь Билоус.

«Будем снова пробовать продать ОПЗ. Мы выбираем нового советника, который будет заниматься продажей ОПЗ. Он будет сотрудничать с оценщиком, аудитором и другими техническими консультантами, которые будут рекомендовать цену завода. Она будет такой, как было предложено в прошлом году на втором конкурсе, или ниже», - сказал Билоус, сообщает Укринформ.

Глава фонда подчеркнул, что компания Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа отказывается реструктуризировать долг на сумму 250 млн долл., образовавшийся из-за неуплаты за поставки газа.

«Пока что контрагент, господин Фирташ, не идет на реструктуризацию долга. Он пытается легитимизировать долг через украинские суды», - отметил Билоус.

Напомним, повторный конкурс по продаже 99,6% акций ПАО «Одесский припортовый завод» не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

2 марта ОПЗ возобновил свою работу после двухмесячного простоя.
ForUm

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