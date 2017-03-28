В Хмельницком задержали общественных активистов, которые требовали 600 долларов за непрепятствование при назначении и пребывании руководителя коммунального предприятия области в должности. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.
«Правоохранители задокументировали факт вымогательства членом общественной организации «Хмельницкий майдан» и так называемым представителем территориальной общины Хмельницкого у чиновника денежных средств в сумме 600 долларов», - говорится в сообщении.
Вымогателей задержали во время получения ими указанных средств.
По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляется отраслевым отделом прокуратуры области. Сейчас следственные действия продолжаются.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время