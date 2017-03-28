В Хмельницком задержали общественных активистов, которые требовали 600 долларов за непрепятствование при назначении и пребывании руководителя коммунального предприятия области в должности. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

«Правоохранители задокументировали факт вымогательства членом общественной организации «Хмельницкий майдан» и так называемым представителем территориальной общины Хмельницкого у чиновника денежных средств в сумме 600 долларов», - говорится в сообщении.

Вымогателей задержали во время получения ими указанных средств.

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляется отраслевым отделом прокуратуры области. Сейчас следственные действия продолжаются.