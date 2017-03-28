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Сегодня, 28 марта, военной прокуратурой задержан начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской областной государственной администрации Сергей Помазан.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, в общем чиновник получил 75 тыс. гривен за содействие в работе субъекта предпринимательской деятельности.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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