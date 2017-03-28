Сегодня, 28 марта, военной прокуратурой задержан начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской областной государственной администрации Сергей Помазан.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, в общем чиновник получил 75 тыс. гривен за содействие в работе субъекта предпринимательской деятельности.
Следственные действия продолжаются.
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