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Делегации Украины, Дании и Польши в ПАСЕ осудили поездку председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта и членов Европарламента вместе с делегацией российских депутатов в Сирию. Соответствующее заявление представителей этих стран обнародовал в Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев.

Главы делегаций Украины, Дании и Польши - Арьев, Майкл Ааструп Йенсен и Влодзимеж Бернацки выразили глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о недавнем визите в Сирию делегации якобы «во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы, испанским сенатором, господином Педро Аграмунтом» и рядом других членов европейского парламента, в компании влиятельных лиц Государственной Думы Российской Федерации», - говорится в заявлении.

«Мы полностью отделяем себя от вышеупомянутого визита в Сирию и призываем Парламентскую ассамблею публично и однозначно известить общественность о том, что этот визит не был санкционирован Парламентской ассамблеей», - отмечено в нем.

По данным представителей делегаций, предпринимаются попытки использовать этот визит как послание поддержки сирийской диктатуры, которую они считают ответственной за военные преступления.

 «Мы твердо убеждены в том, что на фоне обвинений в коррупции в Парламентской ассамблее, визит, организованный российскими парламентариями, при невыясненных с финансовой точки зрения обстоятельствах и представлен под эгидой ПАСЕ, может еще больше навредить авторитету ассамблеи и подорвать доверие европейских граждан к этому общеевропейскому межпарламентскому форуму», - сказано в заявлении.

Ранее российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Аграмунтом.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба раскритиковал визит президента ПАСЕ в Сирию вместе с делегацией российской Госдумы.

 
ForUm

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