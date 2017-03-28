Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали заведующего кафедрой одного из научно-медицинских учреждений Харькова на взятке в 100 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, медик систематически требовал деньги с людей, нуждающихся в медицинской помощи. В частности, за проведение хирургической операции и предоставление послеоперационной медицинской помощи завкафедрой требовал от пациента 100 тысяч гривен.

Правоохранители задержали врача в его рабочем кабинете после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.