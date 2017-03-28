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Апелляционный суд поручил Оболонскому районному суду Киева рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор ГПУ Руслан Кравченко, сообщает 112 Украина.

Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.

По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
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