Министерство юстиции обратится с разъяснением ко всем государствам и Европейскому суду по правам человека о непризнании решений российских судов в отношении бывшего премьер-министра, лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Он отметил, что, по сообщению посольства Украины в РФ, 9 марта 2017 Есентукский городской суд Ставропольского края заочно рассматривал «чеченское» дело против Яценюка. «С нарушением всех возможных процессуальных гарантий российский суд принял решение о заочном аресте Арсения Яценюка за якобы участие в вооруженной банде и умышленные убийства. Это продолжение гибридной войны России против нашей страны. Это месть Яценюку за последовательную политику противодействия российской агрессии. Это плата за международные судебные иски и санкции против России, месть за политику энергетической независимости и развитие оборонного сектора Украины. Это судилище еще раз доказывает, что в России не существует независимого правосудия, а обвинительные приговоры против украинцев пишут в Кремле. Таким образом, в России и оккупированном Крыму уже осуждены сотни украинских граждан», – подчеркнул Петренко.

«Мы с беспокойством наблюдаем за свертыванием остатков демократии в России, которые проявляются, в частности, в массовых незаконных арестах собственных граждан и преследовании украинцев. На следующей неделе я буду встречаться с Нильсом Мужниексом, комиссаром Совета Европы по правам человека, в ходе которой обязательно обращу его внимание на эти позорные факты нарушения прав украинцев в России», – отметил министр.

По его словам, министерство юстиции обратится с разъяснением ко всем государствам о непризнании решений российских «судов». «Также мы обратим внимание Европейского суда по правам человека на этот процесс, как мы уже сделали в сотнях других незаконных задержаниях и судилищах украинцев в России», – подытожил Петренко.

Напомним, 7 марта Ессентукский городской суд (Россия) заочно взял под стражу бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Как известно, Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что Яценюк воевал в Чечне.

По данным Следственного комитета РФ, Яценюк участвовал в составе УНА-УНСО в боевых действиях против российских военнослужащих в Чечне в 1990-е годы.