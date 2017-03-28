В Харькове неизвестные облили краской витрины магазинов ФК «Шахтер», сообщает пресс-служба облуправления полиции.
Магазин находится на территории стадиона «Металлист».
Информация о происшествии поступила в Слободской отдел полиции сегодня в 08:40.
На место происшествия для проверки выехала следственно-оперативная группа, собраны вещественные доказательства.
«Информация внесена в журнал единого учета правонарушений, решается вопрос о квалификации данного события согласно действующему законодательству.
Принимаются меры по установлению лиц, совершивших правонарушения», - отметили в полиции.
Напомним, в январе футбольный клуб «Шахтер» подписал договор с ОСК «Металлист» о проведении всех домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове.
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