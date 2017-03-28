Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о своем посещении Луганска «очередной уткой», но не стал опровергать прибытие в этот контролируемый Россией город Владислава Суркова, предложив проверить эту информацию Службе безопасности Украины. Об этом он сказал журналистам, сообщает УНИАН.

«Я прямо сейчас из Луганска и звоню – шутка. Нет, это очередная утка. Не обращайте на это внимания, А СБУ работает, пусть проверяет. Это их работа», - сказал Песков, комментируя информацию СМИ о якобы посещении им Луганска и о том, что СБУ проверяет это сообщение.

Отвечая на вопрос, находится ли в Луганске сейчас помощник президента РФ Владислав Сурков, он сказал: «Тоже пусть проверяет (СБУ). Украинские налогоплательщики платят деньги – небольшие, денег мало зарабатывают – платят деньги, чтобы СБУ занималась серьезными делами, пусть СБУ и занимается».

Напомним, ранее издание «ОстроВ» со ссылкой на источник в одной из спецслужб Украины сообщило, что сегодня, 28 марта, в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь президента РФ.

В то же время Служба безопасности Украины и Главное управление разведки не стали комментировать эту информацию.

Позже «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что В разведке не владеют информацией о визите Пескова в оккупированный Луганск, зато заявляют, что туда прибыл советник Путина - Владислав Сурков.