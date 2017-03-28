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По данным письменной и электронной регистрации 8 народных депутатов пропустили все пленарные заседания Верховной Рады в марте, сообщает Комитет избирателей Украины.

Среди нардепов-прогульщиков Семен Семенченко и Тарас Пастух («Самопомич»), Евгений Бакулин («Оппозиционный блок»), Вячеслав Богуслаев («Воля Народа»), а также внефракционные Евгений Мураев и Дмитрий Ярош.

Не ходили на заседания парламента объявленные в розыск и Сергей Клюев и Александр Онищенко.

«В марте состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на котором было принято почти полсотни различных законодательных актов. Среди прочего парламент принял закон, который разблокирует выборы в объединенных общинах из разных районов. Несмотря на это, на рабочем месте как правило находился 331 народный депутат из 423, а 8 депутатов вообще пропустили все заседания Рады. Это не способствует доверию избирателей ни к лицам, ни в парламент в целом», - подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.
ForUm

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