Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщил, что в настоящее время новых пограничников будут проверять не только на умственные и физические данные, но и на полиграфе на добропорядочность.

Об этом он заявил во вторник на брифинге в Борисполе, сообщает Укринформ.

«Четыре прибора полиграфа, которые предоставило нам посольство США, являются очень важными. Потому что это проверка не только на физические данные пограничников и на IQ, а на добродетель», - сказал Назаренко.

Он отметил, что теперь каждого пограничника будут проверять на добропорядочность. В связи с этим в Государственной пограничной службе будет создан соответствующий отдел, который будет заниматься проверкой.

Назаренко сообщил, что по программе «Новое лицо границы» будет набираться 800 человек и 60% из них будут гражданскими.

По словам председателя ГНСУ, минимальная зарплата пограничников в рамках этого проекта - от 9 тысяч гривен.