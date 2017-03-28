также в разделеОбщество
Беларусь депортирует задержанных на митинге в Минске украинцев 3
Харьковский врач вымогал за операцию 100 тысяч 9
В Украину вернулись 14 моряков, брошенных судовладельцем в Венесуэле 11
НАПК: Администратор не объясняет, почему реестр е-деклараций не работает 48
Начальника одного из управлений Одесской ОГА поймали на взятке 10
В Хмельницком за вымогательство задержали двух «активистов» 22
Раде рекомендуют отменить выходной 2 мая 46
Сумма ущерба от взрывов в Балаклее может достигнуть 300 миллионов 29
В Павлограде тайно похоронили убийцу Вороненкова 80
Задержана банда рэкетиров, терроризировавших бизнесменов на Киевщине 25
Минюст просит мир не признавать решения российских судов против Яценюка 29
Военные говорят, что химоружия в Балаклее не было 22
В Украине впервые продали памятник Ленину 30
Из Донецкой области преступники массово бегут в РФ 68
Freedom House раскритиковала изменения в закон о е-декларировании 17
СБУ задержала жителя Херсонщины, участвовавшего в оккупации Крыма 30
Песков назвал информацию о своей поездке в Луганск «очередной уткой» 97
НАПК предлагают срочно собраться из-за проблем с сайтом е-декларирования 33

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко дал показания Генеральной прокуратуре по делу автора скандального плана по Крыму и Донбассу нардепа Андрея Артеменко. Об этом он сказал журналистам, сообщает 112 Украина.

«Сегодня я дал соответствующие показания. Я абсолютно убежден, что Артеменко завербован агентурой ФСБ, не знаю только, когда это произошло: до или после того, как он стал депутатом. Артеменко несколько раз ездил в Москву, нам об этом ничего не было известно. Он отказывается рассказывать, с кем он встречался в Москве, какой там вопрос обсуждали. При этом он кивает на то, что СБУ согласовала его поездки в Москву», – заявил Ляшко.

Однако, по его словам, руководство СБУ не подтвердило эту информацию.

«Никаких согласований они не давали, ни о каких поездках Артеменко не знали. И это, кстати, вопрос к СБУ, что народные депутаты ездят по москвам, а СБУ не знает», - сказал нардеп.

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля Радикальная партия исключила Артеменко из состава фракции. Ляшко заявил, что перед публикацией плана Артеменко летал в Москву.

Народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, «план Артеменко – на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова».

В партии «Оппозиционный блок» отрицают какое-либо отношение к плану Артеменко.

21 февраля прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против нардепа по статье государственная измена.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года