Лидер Радикальной партии Олег Ляшко дал показания Генеральной прокуратуре по делу автора скандального плана по Крыму и Донбассу нардепа Андрея Артеменко. Об этом он сказал журналистам, сообщает 112 Украина.

«Сегодня я дал соответствующие показания. Я абсолютно убежден, что Артеменко завербован агентурой ФСБ, не знаю только, когда это произошло: до или после того, как он стал депутатом. Артеменко несколько раз ездил в Москву, нам об этом ничего не было известно. Он отказывается рассказывать, с кем он встречался в Москве, какой там вопрос обсуждали. При этом он кивает на то, что СБУ согласовала его поездки в Москву», – заявил Ляшко.

Однако, по его словам, руководство СБУ не подтвердило эту информацию.

«Никаких согласований они не давали, ни о каких поездках Артеменко не знали. И это, кстати, вопрос к СБУ, что народные депутаты ездят по москвам, а СБУ не знает», - сказал нардеп.

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля Радикальная партия исключила Артеменко из состава фракции. Ляшко заявил, что перед публикацией плана Артеменко летал в Москву.

Народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, «план Артеменко – на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова».

В партии «Оппозиционный блок» отрицают какое-либо отношение к плану Артеменко.

21 февраля прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против нардепа по статье государственная измена.