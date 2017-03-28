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В 2016 году украинский экспорт ягод клюквы, черники и других плодов этого рода составил 2,9 тысячи тонн, что в 3,3 раза больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Крупнейшими импортерами украинских ягод по этой категории стали Польша (1418 тонн), Нидерланды (613 тонн) и Беларусь (541 тонна). В общем, внешние поставки этих ягод принесли в прошлом году 6,9 млн долл. валютной выручки.

Также наблюдалось увеличение внешних поставок более чем вдвое плодов малины, ежевики, шелковицы (до 720 тонн) и в 1,7 раза – ягод земляники и клубники (до 2270 тонн).

В то же время, впервые с 2013 года из Украины было экспортировано 79 тонн смородины на сумму 18,2 тыс. долл.

В ведомстве напомнили, что в течение 2017-2021 гг. действует государственная поддержка аграрных производителей, в том числе садоводов, путем предоставления бюджетных дотаций в размере 1% от аграрного ВВП. В 2017 году эта сумма составляет 5,4 млрд гривен.
ForUm

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