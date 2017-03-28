С сегодняшнего дня в Днипре все, ранее заблокированные отделения российских банков, временно возобновили работу.

Как сообщает местное издание Информатор возле отделения «Сбербанка» на улице Воскресенской активисты «Национального корпуса» и раздают прохожим листовки.

На них крупным текстом выделена фраза «Срочно забирайте свои деньги из российских банков, иначе ваши вклады пропадут вместе с ними!». Также ребята отвечают на вопросы прохожих и объясняют им ситуацию.

«Мы позволяем людям забрать свои деньги, после чего мы снова будем что-то предпринимать, по отношению к российским банками, их не должно быть в нашей стране», — рассказал один из активистов «Национального корпуса».

Издание отмечает, что в данный момент рабочие отмывают краску со здания, а также отклеивают плакаты. Бетонные плиты, которыми был загорожен вход, банк убирал сам.

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 марта, активисты «Национального корпуса» разблокировали центральное отделение «Сбербанка России» на улице Владимирской в Киеве.

Напомним, 27 марта «Национальный корпус» заявил о временной приостановке блокады с тем, чтобы украинцы смогли забрать свои сбережения.