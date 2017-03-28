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В связи с определенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО контрольные пункты въезда-выезда временно переходят продленный режим работы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что согласно решению штаба антитеррористической операции, с 29 марта до 4 апреля включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7:00 до 19:30.

Таким образом, время работы контрольных пунктов увеличивается, поскольку до этого они работали с 7:00 до 18:30.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
ForUm

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