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На станции метро «Вокзальная» сотрудники полиции обнаружили у подозрительного мужчины пять гранат, девять запалов, дымовую шашку, 100 патронов и два ножа.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

«Сотрудник управления полиции метрополитена, который нес службу на станции метро «Вокзальная», заметил в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласил его в комнату полиции. Во время личного досмотра следственно-оперативная группа обнаружила в его сумке дымовую шашку, сотню патронов калибра 7,62 мм, две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, 9 запалов и два ножа», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность злоумышленника – это 22-летний уроженец Хмельницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Следствию молодой человек сообщил, что нашел боеприпасы в поезде, в котором недавно ехал.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

 

 
ForUm

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