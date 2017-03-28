В России скрываются 26 из 27 разыскиваемых правоохранителями Донецкой области преступников, установленных по каналам Интерпола в этом году, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Преступники из Донецкой области, пользуясь общей границей, чаще всего бегут в РФ, намереваясь избежать ответственности. С начала года сектором Интерпола и Европола было установлено местонахождение 27 человек, 26 из них - скрывались от закона в соседнем государстве. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Украину», – отметили в главке.

Кроме того, по данным полиции, именно в РФ только за три месяца было выявлено 12 транспортных средств, похищенных на территории Донецкой области. Вскоре они будут возвращены украинским владельцам.

С начала 2017 года по оперативной информации уголовной полиции Донецкой области в международный розыск были объявлен 66 человек. Всего в розыске по инициативе правоохранительных органов Донецкой области находятся 359 человек.