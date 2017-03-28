также в разделеОбщество
Беларусь депортирует задержанных на митинге в Минске украинцев 3
Харьковский врач вымогал за операцию 100 тысяч 9
В Украину вернулись 14 моряков, брошенных судовладельцем в Венесуэле 11
НАПК: Администратор не объясняет, почему реестр е-деклараций не работает 48
Начальника одного из управлений Одесской ОГА поймали на взятке 10
В Хмельницком за вымогательство задержали двух «активистов» 22
Раде рекомендуют отменить выходной 2 мая 46
Сумма ущерба от взрывов в Балаклее может достигнуть 300 миллионов 29
В Павлограде тайно похоронили убийцу Вороненкова 80
Задержана банда рэкетиров, терроризировавших бизнесменов на Киевщине 25
Минюст просит мир не признавать решения российских судов против Яценюка 29
Военные говорят, что химоружия в Балаклее не было 22
В Украине впервые продали памятник Ленину 30
Freedom House раскритиковала изменения в закон о е-декларировании 17
СБУ задержала жителя Херсонщины, участвовавшего в оккупации Крыма 30
Ляшко дал показания по делу Артеменко 33
Песков назвал информацию о своей поездке в Луганск «очередной уткой» 97
НАПК предлагают срочно собраться из-за проблем с сайтом е-декларирования 33

В России скрываются 26 из 27 разыскиваемых правоохранителями Донецкой области преступников, установленных по каналам Интерпола в этом году, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Преступники из Донецкой области, пользуясь общей границей, чаще всего бегут в РФ, намереваясь избежать ответственности. С начала года сектором Интерпола и Европола было установлено местонахождение 27 человек, 26 из них - скрывались от закона в соседнем государстве. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Украину», – отметили в главке.

Кроме того, по данным полиции, именно в РФ только за три месяца было выявлено 12 транспортных средств, похищенных на территории Донецкой области. Вскоре они будут возвращены украинским владельцам.

С начала 2017 года по оперативной информации уголовной полиции Донецкой области в международный розыск были объявлен 66 человек. Всего в розыске по инициативе правоохранительных органов Донецкой области находятся 359 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

68
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года