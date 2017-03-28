Сегодня, 28 марта, сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с Управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Киевской области, в порядке ст. 208 УПК Украины, задержали таможенника, который требовал от гражданина 1100 евро. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

При получении части денежных средств в сумме 350 евро таможенника задержали по месту несения службы в аэропорту «Борисполь». Указанные средства сотрудник Киевской таможни ГФС требовал от гражданина за покупку товаров в обход таможенных платежей.

Остальную часть средств в сумме 750 евро таможенник требовал за нерастаможивание товара, в частности, посылок, которые будут ввезены из-за границы и неуплату таможенных платежей.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.