Украинский суд приговорил к семи годам тюрьмы генерала Виктора Назарова – ключевого фигуранта громкого дела о сбитом сепаратистами самолете и гибели 49 украинских военных под Луганском в июне 2014 года.

Бывшего начальника штаба антитеррористической операции на востоке Украины, генерал-майора Назарова признали виновным в халатном отношении к военной службе в боевых условиях.

Часть украинского общества признала приговор победой, другие увидели в нем фактор, деморализующий армейскую верхушку.

В ночь на 14 июня 2014 года вооруженные сторонники самопровозглашенной «Луганской народной республики» сбили транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины, который заходил на посадку в контролируемый сепаратистами аэропорт Луганска. Все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, погибли.

Сторона обвинения утверждала, что Назаров проигнорировал предупреждение Службы безопасности Украины об угрозе обстрела самолета боевиками и разрешил проведение операции по переброске десантников из Днепропетровска в Луганск.

Сам Назаров, который пообещал обжаловать приговор, отрицал вину в катастрофе Ил-76, утверждая, что в июне 2014 года в штаб АТО поступало множество информационных сводок, которые часто противоречили друг другу, а он не имел оснований отменять полет.

Защита экс-начальника штаба просила суд оправдать генерала в связи с отсутствием состава уголовного преступления в его действиях.

Активисты против военных

Расследование гибели Ил-76 происходило на фоне активной общественной дискуссии по поводу профессионализма руководителей украинской армии.

Активисты обвиняли командиров Вооруженных сил Украины в препятствовании расследованию, а самого Назарова – в попытках срыва следствия.

Судебный процесс начался в декабре 2015 года. Военная прокуратура просила суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

В рамках процесса допросили тогдашнего и.о. министра обороны Виктора Коваля и начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко.

В защиту Назарова высказались представители высшего военного руководства Украины.

«По схеме, которая происходит вокруг нашего коллеги генерал-майора Виктора Назарова, можно отправить на скамью подсудимых каждого командира, в подразделении которого были боевые потери среди личного состава. Судить командиров за выполнение долга защиты Отечества – то же самое, что воевать на стороне врага», - написали, например, военнослужащие оперативного командования ВСУ «Север» в «Открытом письме к украинскому народу».

Часть заседаний проходила в закрытом режиме.

«Победа»

На финальное заседание по делу Назарова родственники примерно двух десятков погибших десантников пришли в суд с портретами военных. После того как судья закончил зачитывать текст приговора, в зале суда раздались крики «Ура!» и «Победа!»

Адвокат потерпевших Виталий Погосян заявил ВВС, что доволен приговором, отказавшись при этом прогнозировать возможный срок рассмотрения апелляции Виктора Назарова.

Победа для общества или деморализующий фактор?

Военные эксперты, которых опросила ВВС, оценивают приговор Виктору Назарову неоднозначно.

Бывший сотрудник оперативного управления Генштаба, полковник запаса Олег Жданов называет решение Павлоградского суда «лучом света в темном царстве», допустив, что приговор может вызвать волну исков против представителей украинской генералитета.

«Думаю, в Генштабе сейчас начнется отток офицеров, принимавших неправомерные решения, понимая, что не всех могут защитить представители власти, и справедливость все же может победить. Это огромная победа для украинского общества», - сказал он.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин уверен в том, что приговор Виктору Назарову станет фактором, деморализующим высший офицерский состав Вооруженных сил Украины.

«Нельзя во время войны судить генералов. Отстраните, переведите на низшие должности... Но ни при каких обстоятельствах нельзя дискредитировать высший офицерский состав», - заявил он.

Представители Министерства обороны Украины, а также президент, который является верховным главнокомандующим украинской армии, пока не прокомментировали приговор Назарову.

До завершения рассмотрения апелляции он будет находиться на свободе: ранее суд определил ему сумму залога на сумму 97 тыс. гривен.

Кроме того, суд постановил взыскать с Министерства обороны Украины по 500 тыс. гривен в пользу большей части семей пострадавших – в качестве компенсации морального вреда.