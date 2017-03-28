В Национальной гвардии создана горно-патрульная рота, сообщает пресс-служба МВД.

«Подразделение будет базироваться в Ивано-Франковской области. Его бойцы будут помогать правоохранителям охранять общественный порядок в горных селах», - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне и уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах.

«Основной функцией новосозданной роты является обеспечение безопасности граждан и туристов в горно-лесистой местности», - отметил Аваков.

«Кроме того, - добавил глава МВД, - при необходимости указанное подразделение Нацгвардии будет привлекаться для оказания помощи соответствующим органам и службам для проведения поиска граждан и эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций».