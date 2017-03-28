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По состоянию на 28 февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1 трлн 941,36 млрд грн или 71,76 млрд долл. США, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что в том числе государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 1 трлн 233,96 млрд грн (63,56% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 45,61 млрд долл. США, а государственный и гарантированный государством внутренний долг – 707,40 млрд грн (36,44%) или 26,15 млрд долл. США.

В министерства отметили, что в течение января-февраля 2017 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 11,60 млрд грн, при этом в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,79 млрд долл. США.

Как ранее сообщал ForUm, по состоянию на 31 января 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1 трлн 931,02 млрд грн или 71,21 млрд долл. США

 
ForUm

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