На побережье австралийского штата Квинсленд обрушился тропический циклон Дебби, который ранее уже вызвал разрушения на прибрежных островах. Циклон принес собой ураганный ветер, скорость которого достигает 263 километров в час, сообщает ВВС.

Шторм обрушился на побережье между городами Боуэн и Эрли-Бич. Очевидцы сообщают, что в Боуэне в воздухе летают обломки, а в самом городе нет электроснабжения.

Десятки тысяч жителей прибрежных районов были эвакуированы. Метеорологическое бюро Австралии присвоило Дебби четвертую категорию из пяти.

Ранее циклон уже обрушился на острова Уитсанди. На островах из-за шторма как минимум 23 тысячи домов остались без электричества.

Власти заявляют, что это мощнейший циклон за последние шесть лет.

«Нас ожидает тяжелый, долгий день, - сказала премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук. - Интенсивность силы ветра будет лишь увеличиваться».

Ранее премьер-министр Австралии Мальколм Тернбулл призвал местных жителей незамедлительно покинуть свои дома и попытаться найти убежище.

Энергетические компании сообщают, что еще много домов потеряют энергоснабжение.

«Со многих домов уже срываются крыши, даже на наших зданиях», - сказал заместитель главы полиции Квинсленда Стив Голшевски.

Палащук сказала, что для тех, кому некуда бежать, уже подготовлены центры временного размещения вдали от побережья.

Некоторые из местных жителей отказываются покидать свои дома, несмотря на предупреждения, что самая мощная часть циклона может оставить полосу разрушений шириной в 100 километров.

Более двух тысяч спасателей также находятся в состоянии полной готовности, но местное население уже было предупреждено, что они начнут свою работу лишь после того, как станет безопасно.

Власти также предупреждают о возможных наводнениях.

Власти Квинсленда закрыли 102 школы, 81 детский сад и два порта.