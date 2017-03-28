В Минске задержали еще одного гражданина Украины за участие в массовых протестах в День воли Беларуси. Об этом заявил начальник консульского управления обеспечения МИД Василий Кирилич, передает Громадське.

«По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей города Минск. Решение о привлечении его к ответственности еще не принято», - сказал Кирилич.

По его словам, Украина направила ноту МИД Беларуси с целью получения полной и объективной информации о причинах и обстоятельствах задержания украинских граждан.

Напомним, суд в Минске приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, задержанного за участие в демонстрациях 25 марта.

По словам Кирилича, его обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению.

«Консул посетит гражданина Украины, который арестован на 15 суток, установит условия его содержания», - отметил Кирилич.

25 марта на День воли Беларусью прокатилась волна митингов. В результате протестов было арестовано около 300 человек.