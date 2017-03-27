также в разделеОбщество
Львов договорился о вывозе мусора с 5 городами 6
Полиция задержала троих похитителей Людмирского 14
Еще один участник стрельбы в Олевске объявлен в розыск 7
Два отделения «Сбербанка» заработали, три – заблокированы 15
Украина намерена полностью восстановить неприкосновенные военные запасы 29
Названы окончательные причины аварии на шахте «Степная» 20
Дело Ил-76: Генерал Назаров получил 7 лет тюрьмы 223
Беркутовцев, пытавших майдановцев на Грушевского, могут посадить на 10 лет 15
На Донетчине в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое военных 32
В Балаклее и соседних селах повреждены 265 зданий 41
Полиция освободила Людмирского, похищенного 8 месяцев назад 106
Апрель в Украине начнется с потепления 32
В Египте задержали ривненчанку, подозреваемую в убийстве мужа 31
Суд в Минске на 15 суток арестовал украинца за участие в митинге 27
Геращенко: Вороненкова выманили на встречу, чтобы убить 94
В РФ завели новые дела на украинских военных 25
Князев о старателях: За день можно стать сказочно богатым 76
Страны ЕС стали реже отказывать украинцам в визах 54

Начальник департамента электроснабжения «Укрзализныци» Валерий Людмирский не связывает свое похищение с профессиональной деятельностью. Об этом он заявил во время брифинга.

«Сумма (выкупа. - Ред.), которая не поддается никакой логике и ничему другому. Связать ее с профессиональной деятельностью «Укрзализныци» мне трудно», - отметил он, сообщает 112 Украина.

При этом глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции процессуального управляющего.

«Он нам не разрешил отвечать. Мы не хотим навредить следствию. Его (Людмирского, - Ред.) похитили с целью получения выкупа. Точка. И сумма выкупа заявлена очень большая, 10 млн евро», - сказал он.

Напомним, Людмирского похитили 18 июля 2016 года в Киеве ради выкупа в размере 10 миллионов евро.

После 8 месяцев нахождения в заложниках его освободили.  

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года