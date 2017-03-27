Начальник департамента электроснабжения «Укрзализныци» Валерий Людмирский не связывает свое похищение с профессиональной деятельностью. Об этом он заявил во время брифинга.

«Сумма (выкупа. - Ред.), которая не поддается никакой логике и ничему другому. Связать ее с профессиональной деятельностью «Укрзализныци» мне трудно», - отметил он, сообщает 112 Украина.

При этом глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции процессуального управляющего.

«Он нам не разрешил отвечать. Мы не хотим навредить следствию. Его (Людмирского, - Ред.) похитили с целью получения выкупа. Точка. И сумма выкупа заявлена очень большая, 10 млн евро», - сказал он.

Напомним, Людмирского похитили 18 июля 2016 года в Киеве ради выкупа в размере 10 миллионов евро.

После 8 месяцев нахождения в заложниках его освободили.