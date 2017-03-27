Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по эпизоду задержания и избиения тремя бывшими бойцами спецподразделения «Беркут» протестующих 19 января 2014 года на колоннаде стадиона им. В. Лобановского в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Департаментом специальных расследований ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех бывших работников батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в Харьковской области, которые подозреваются в совершении на ул. М. Грушевского пыток двух человек, то есть умышленном причинении им сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий, совершенных по мотивам мести после задержания этих протестующих на колоннаде стадиона им. В. Лобановского», - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК Украины.

С 21 марта 2017 года сторонам открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

По данным ГПУ, санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.