Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции при задержании в ходе акции протеста в центре российской столицы, сообщает ТАСС.

Также Навальный был оштрафован на 20 тыс. рублей за организацию этой акции.

Согласно полицейскому протоколу, Навальный был задержан на акции протеста в связи с тем, что отказался покинуть ее и оказывал сопротивление. Сам оппозиционер в суде заявил, что исполнял все законные требования полиции. Защита Навального намерена обжаловать вынесенные судом решения.

В отношении оппозиционера были составлены два протокола об административном правонарушении - по ч. 1 ст. 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, что повлекло нарушение общественного порядка») и ст. 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

Напомним, 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах состоялись массовые протесты против коррупции.

Поводом для проведения акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось «Он вам не Димон».

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан полицией.

В ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании сотрудниками полиции и Росгвардии на антикоррупционной акции около 500 человек. По данным ОВД-Инфо, было задержано более тысячи человек.