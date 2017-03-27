также в разделеПолитика
Порошенко подписал изменения в закон о е-декларировании 8
Порошенко не будет ветировать изменения в закон о е-декларировании, но предлагает поправки 22
СМИ: Гончим борзым Луценко грозит восемь лет за незаконные обыски 77
Порошенко вручил госнаграды нацгвардейцам 11
Парубий одобрил изменения в закон о е-декларациях 35
АП: Россия реализовывает на Донбассе приднестровский сценарий 96
Гонтарева: Мне угрожал «крупный олигарх» 127
Порошенко не допустит ревизии взятых Украиной обязательств для получения безвиза 107
В АП рассказали, когда Порошенко встретится с Трампом 406
Канада не будет снимать санкции с РФ до выполнения «Минска» 32
МИД осудил осквернение неизвестными памятника жертвам Холокоста в Тернополе 56
В Тернопольской области депутата поймали на конфликте интересов 51
Кремль об обучении киллера Вороненкова в диверсионной школе РФ: это абсурд 84
Жена Луценко говорит, что не рвется возглавить фракцию БПП 42
Порошенко: СБУ сбросила балласт карьеристов 98
Порошенко анонсировал реформу СБУ 138
Коалиция ведет переговоры о новом министре здравоохранения 99
Порошенко: Раскрытие убийств Шеремета и Вороненкова – дело чести силовиков 74

Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет консультации относительно принятого Верховной Радой закона о внесении изменений в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), который освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации и обязывает к этому представителей общественных объединений. Об этом он сказал, общаясь с нацгвардейцами во время мероприятия по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины в Киевской области, передает УНИАН.

«Очень хорошо, что во время доработки закона все бойцы-контрактники, бойцы младшего офицерского состава в полном объеме, кроме тех, кто работает на административных должностях, связанных с финансовой ответственностью, в полном объеме в указанный законопроект вошли. Сегодня утром он поступил в Администрацию Президента. Сейчас после возвращения будут проведены необходимые консультации, и мы обязательно учтем пожелания», - сказал Президент.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на руководителя коммуникационного направления в РПР Ирину Соломко, встреча в АП запланирована на 13:30.

По информации издания, во встрече примут участие представители РПР, Центр UA, Transparency International, Эйдос Центр политических студий и аналитики, Центр развития демократии и верховенства права и тому подобное.

Напомним, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих.


Сегодня, 27 марта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил на подпись президенту данный закон.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года