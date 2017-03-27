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Сотрудники Госпогранслужбы не наблюдают скопления военной техники в непосредственной близости от границы с Россией, однако имеют информацию о перемещениях вооружений в тылу.

Об этом сказал спикер ведомства Олег Слободян в эфире 5 канала, комментируя информацию СМИ о российских танках возле украинской границы.

«Если говорить о том участке границы, который мы контролируем, то мы не наблюдаем сосредоточения военной техники в непосредственной близости от границы, но у нас есть информация о передвижениях подразделений российских вооруженных сил на более отдаленных расстояниях, в тыловых районах», - сказал Слободян.

Он отметил, что эта информация передана в Миноборны.

«Мы обмениваемся этой информации с Министерством обороны для ее анализа и дальнейшего учета в организации службы и охраны границы», - сообщил спикер ГПСУ.

Напомним, ранее агентство Reuters обнародовало видео с десятками российских танков якобы вблизи украинской границы, которые прибыли на железнодорожную станцию в российском селе Покровское.
ForUm

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