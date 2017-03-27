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Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины Евгению Тельнов, позывной «Усач», посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сегодня я принял решение присвоить высокое звание Герой Украины Евгению Львовичу Тельнову, знаменитому «Усачу», который погиб 15 февраля 2015 года в боях под Широкино, лично уничтожив несколько танков противника, который готовил наступление на мирный Мариуполь», - сказал Порошенко во время выступления на торжественных мероприятиях по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины.

Высокую государственную награду из рук Президента получила жена Героя Светлана. Тельнов был добровольцем, проходил службу в должности помощника гранатометчика.
ForUm

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