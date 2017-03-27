Зять Дональда Трампа – Джаред Кушнер – возглавит новое подразделение в Белом доме, задачей которого будет поиск путей реализации ключевых предвыборных обещаний главы государства.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

36-летний Джаред Кушнер уже является старшим советником президента США, передает 112 Украина.

По данным издания, новая структура – Управление американской инновации – будет заниматься выполнением предвыборных обещаний Трампа, используя идеи бизнеса. Эта своего рода оперативная группа, состоящая из бывших руководителей коммерческих организаций, призвана «привнести свежее мышление» в Вашингтон. В числе ее задач будет контроль за работой федеральной бюрократической системы, реформирование системы ухода за ветеранами и борьба с опиоидной наркоманией.

В дальнейшем этому управлению могут передать ряд правительственных функций. Предполагается, что Управление инновации будет отчитываться напрямую перед Трампом.

Как отмечает издание, Кушнер имеет большое влияние в администрации Трампа – как на решения по назначению сотрудников, так и на внешнюю и внутреннюю политику США. Издание называет его «теневым дипломатом», главным советником Трампа в вопросах взаимоотношений с Китаем, Мексикой, Канадой и Ближним Востоком.

Кушнер – американский бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer, сын американского девелопера Чарльза Кушнера.