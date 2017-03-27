Газоснабжение в Балаклее планируют восстановить сегодня к 14:00. Об этом в эфире 112 Украина сообщил представитель оперативного пресс-центра Минобороны в г. Балаклея Виталий Саранцев.

«Планируется к обеду сегодняшнего дня полностью сделать зачистку, контрольную проливку, чтобы вообще ликвидировать полностью все очаги тления, взрывов. Восстановлено и автомобильное, и железнодорожное сообщение. Работают коммунальные службы в многоквартирных домах, заводится пленка, чтобы закрыть контур и сегодня пустить тепло в дома. Планируется, что где-то в 14:00 будет пущен газ», - сказал он.

«Среди людей, которые зарегистрированы среди эвакуированных, пока во временных пунктах размещения насчитывается 287 человек. Это люди, у которых дома были значительно повреждены. Надеюсь, что часть из них вернется сегодня домой», - отметил Саранцев.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В результате происшествия погибла женщина.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

26 марта глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная заявила, что разминирование в Балаклее и населенных пунктах района завершено.