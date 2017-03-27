В воскресенье, 26 марта, правоохранители задержали в Борисполе заместителя начальника одного из следственных отделов Главного управления полиции в Киевской области, который требовал и получил 30 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Указанные средства следователь требовал от двух граждан за непривлечение к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства. Передача денежных средств состоялась недалеко от места службы полицейского, где он и был задержан», - говорится в сообщении.

Полицейскому сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.