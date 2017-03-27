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Встреча Президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоится, как только две стороны согласуют повестку дня.

Об этом в интервью Сегодня заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Отвечая на вопрос, когда же состоится встреча двух президентов, которая планировалась еще в феврале, он отметил: «Нас интересует содержательный визит, а не визит ради визита. Следовательно, кроме даты мы бы хотели сформировать конкретную повестку дня с тем, чтобы выйти на определенные договоренности. В ближайшее время планируем продолжение контактов на высоком уровне для согласования таких договоренностей».

По его словам, встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи. «Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее», - подытожил Елисеев.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко положительно оценивал развитие сотрудничества украинских властей с новой администрацией Соединенных Штатов Америки.

 

 

 
ForUm

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