Пиротехническими бригадами ГосЧС разминировано 5 из 9 секторов территории города Балаклея и 7 населенных пунктов. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

По словам вице-премьера, Всего изъято 820 взрывоопасных предметов.

Он отметил, что на территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 10 взрывов в час. Пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

«Организовано горячее питание жителей наиболее пострадавших районов Балаклеи, осуществляется раздача продуктовых наборов в двух стационарных и одном мобильном пункте выдачи гуманитарной помощи. Продолжается комиссионное обследование зданий. Обнаружено 5 разрушенных частных жилых дома. Подверглись повреждению различной степени 243 здания в том числе, 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Проводится оценка объемов повреждений и разрушений указанных зданий», - сообщил Зубко.

«Организована выдача населению строительных материалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий (пленка, шифер, гвозди, кирпичи и изделия из древесины). Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения Балаклеи и района. Для обеспечения электроснабжения с. Яковенково привлечены 2 электростанции ГосЧС. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Привлечены 64 аварийно-восстановительные бригады», - отметил он.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

Жертв среди военнослужащих нет, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.