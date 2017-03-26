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Очередное обрушение старого фонда произошло сегодня в центре Одессы.

Как сообщили местные жители, случился обвал на последнем этаже здания в жилом доме на Екатерининской, 8. 

Проезжая часть и тротуар, куда обвалились куски фасада, огорожены.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГосЧС, полиция, сообщает «Думская».

Напомним, в пятницу вечером произошло частичное обрушение на первом этаже дома по Атамана Чепиги, 6.
ForUm

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