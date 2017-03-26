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Во Владивостоке на митинге против коррупции 26 марта полицейские задержали по меньшей около 40 человек.

Акция была организована на Привокзальной площади и не была согласована городскими властями. На митинг пришли около тысячи человек, сообщает «Медуза».

Задержания начались сразу после начала митинга; полиция выхватывала отдельных людей из толпы. VL.Ru сообщает, что полицейские уводят «самых активных». После начала массовых задержаний часть митингующих переместилась к Фрунзенскому РОВД, куда отвезли задержанных.

На митинге в Южно-Сахалинске 26 марта были задержаны как минимум пять человек, а после митинга — еще девять. в Комсомольске-на-Амуре были задержаны шесть человек.

Сообщается и о задержании участников акции против коррупции в Хабаровске (по имеющимся данным, задержаны пять человек). Издание «ДВ-новости» пишет об участии в несогласованном шествии как минимум двухсот человек. Одновременно в городе прошла акция участников движения НОД.

 
ForUm

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