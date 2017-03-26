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В Балаклею из Харькова прибыли следователи и оперативники для оказания практической помощи СБУ в расследовании обстоятельств возникновения пожара на территории оружейного арсенала, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Перед 35 следователями и 30 оперативниками стоит задача должным образом зафиксировать все повреждения в городе Балаклея и прилегающих поселках, которые попали в радиус обстрела, собрать необходимые материалы, изъять доказательства для проведения объективного расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации на базе вооружения», – говорится в сообщении.

Также, отметили в главке, нужно определить степень нанесенных населению убытков, чтобы люди как можно скорее получили материальные компенсации от государства. Для ускорения процесса фиксации будут привлечены группы реагирования патрульной полиции.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

Жертв среди военнослужащих нет, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.
ForUm

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